Депутат Журова: «Женщины разбираются в спорте лучше мужчин во многих вопросах. Они займут руководящие посты, возможно, и в футболе»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о женщинах на руководящих должностях в спорте.

«К сожалению, у нашего общества есть стереотипное мышление – только мужчины могут занимать руководящие должности в спорте. Наше общество не готово к женщинам в спорте. Некоторые даже читать не умеют, когда видят мои комментарии. И юмор женский не понимают!

Когда говорит женщина, нужно все разжевывать, говорить прямолинейно, без шуток. А мужчины говорят так, как захотят. Я этого не понимаю. Во многих спортивных федерациях работает много женщин, хочу отметить.

Девушка всегда вгрызается во все вопросы! Сейчас даже поездка в Америку требует много организационных вопросов, этим и занимаются женщины. Мужчины редко вгрызаются в работу как девушки.

Очень жаль, что в нашей стране общество не воспринимает всерьез женщин, которые работают в спорте… Я неоднократно сталкивалась с этим.

Что делать? Это все идет эволюционно. Пройдет время, и женщины займут руководящие посты в спорте и, возможно, в футболе.

Во многих вопросах женщины разбираются в спорте лучше, чем мужчины. Про футбол мне сложно так сказать, но, думаю, там тоже есть девушки, которые разбираются лучше, чем мужчины», – заявила Журова.