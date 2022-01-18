В «ПСЖ» растет уверенность, что Мбаппе подпишет краткосрочный контракт. Переговоры идут успешно

«ПСЖ» продолжает работать над краткосрочным продлением контракта с форвардом Килианом Мбаппе.
По данным ESPN, в парижском клубе растет уверенность, что удастся договориться с 23-летним нападающим.
Срок действующего договора француза истекает летом этого года, он может уйти в любой другой клуб бесплатно.
Однако семья футболиста обсуждает с руководством «ПСЖ» возможное краткосрочное продление соглашения. Последние переговоры сторон прошли успешно.
Сейчас Мбаппе больше чем когда-либо открыт для идеи остаться в парижской команде по завершении сезона.
В то же время «Реал» также уверен, что сможет подписать форварда летом, когда он станет свободным агентом.