В «ПСЖ» растет уверенность, что Мбаппе подпишет краткосрочный контракт. Переговоры идут успешно

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«ПСЖ» продолжает работать над краткосрочным продлением контракта с форвардом Килианом Мбаппе.

По данным ESPN, в парижском клубе растет уверенность, что удастся договориться с 23-летним нападающим.

Срок действующего договора француза истекает летом этого года, он может уйти в любой другой клуб бесплатно.

Однако семья футболиста обсуждает с руководством «ПСЖ» возможное краткосрочное продление соглашения. Последние переговоры сторон прошли успешно.

Сейчас Мбаппе больше чем когда-либо открыт для идеи остаться в парижской команде по завершении сезона.

В то же время «Реал» также уверен, что сможет подписать форварда летом, когда он станет свободным агентом.

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