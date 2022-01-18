В Костроме арестовали тренера по подозрению в домогательствах к несовершеннолетним футболисткам

Тренер женской команды из Костромы «Пантера» арестован на два месяца.

Его подозревают в домогательствах к несовершеннолетним футболисткам клуба.

Показания дали три девочки в возрасте от 15 до 16 лет.

«Суд с учетом представленных материалов дела, а также исходя из характера инкриминируемого преступления, постановил избрать меру пресечения в отношении подозреваемого в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – говорится в сообщении на официальной странице судов общей юрисдикции Костромской области в инстаграме.

Тренер подозревается в совершении преступлений по ч. 3 ст. 135, ч. 1 ст. 134 УК РФ («Развратные действия в отношении двух или более лиц, половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет»). Сам он вину не признает.