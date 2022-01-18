Тюкавин о «Спартаке»: «Красный никогда не нравился. У меня до сих пор нет одежды с этим цветом»

Нападающий «Динамо» рассказал о своем отношении к .

– Вы в с пяти лет. Готовы заявить, что ни в какой другой российский клуб не пойдете играть?

– Если бы я куда-то хотел, то не подписывал с «Динамо» контракт, который заключил недавно.

– Но ведь он не на всю карьеру.

– Будь вариант подписать контракт на всю жизнь, я бы согласился с удовольствием. «Динамо» – мой любимый клуб, как вы и сказали, я в нем играю с детства. В России ни один вариант больше не рассматриваю и рассматривать не буду.

– Я готовился к ответу: «Никогда не перейду в «Спартак». А тут даже так.

– Спросили бы про «Спартак» – это была бы провокация (улыбается). Я читал, Саше Кокорину в моем возрасте тоже такие вопросы задавали, провоцировали. Видите, как в итоге вышло.

– У вас к «Спартаку» особое отношение?

– Еще в детстве тренер всегда говорил: «Спартак» – главный раздражитель, исторический соперник. А директор академии предупреждал: в красном никто из нас не должен ходить. Мне было легче: никогда этот цвет не нравился. У меня до сих пор нет никакой одежды с красным цветом, ни футболки, ни кроссовок, ни чего-то другого.

– «Динамо» сейчас как никогда близко к чемпионству. Болельщики, наверняка, вас одолевают: «Давай, Костя, мы ждем золото». Это не давит?

– Я стараюсь «директ» не читать (улыбается). Хорошо, что мы так высоко идем. Сейчас нужно продержаться до конца мая и постараться прыгнуть еще выше. Вот здесь на днях была теория, и Сандро правильно сказал: у нас сейчас , потом – «Нижний Новгород» в Кубке, потом – «Спартак». И думаем мы сейчас о «Химках», потом будем думать о , потом – о «Спартаке». Будем мы чемпионами или нет, думать нет смысла, нужно идти от матча к матчу, и я эту мысль всячески поддерживаю, – сказал Тюкавин.