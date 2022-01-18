«МЮ» чаще всех бьет пенальти в топ-5 лиг с сезона-2018/19, «ПСЖ» – 2-й, «Юве» – 6-й, «Барса» – 25-я, «Бавария» – 34-я, «Реал» – 42-й

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Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory проанализировал, как часто европейские клубы пробивали пенальти с сезона-2018/19.

Чаще всего в топ-5 лиг за этот период одиннадцатиметровые исполняли игроки «Манчестер Юнайтед». В среднем «МЮ» бьет пенальти каждые 299 минут игрового времени.

Каждые 305 минут пенальти зарабатывает «ПСЖ». «Лацио» и «Интер» исполняют 11-метровые каждые 315 минут, «Милан» и «Ювентус» – каждые 324.

«Челси», исполняющий пенальти раз в 419 минут, занимает 24-е место в рейтинге, «Барселона» – на 25-й позиции (428 минут), «Манчестер Сити» – 26-й (434).

«Бавария» занимает в рейтинге 34-е место (466 минут), «Реал» – 42-е (503).

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