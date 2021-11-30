800-й гол Роналду, «МЮ» обыграл «Арсенал» и отпустил Кэррика, фаны «Спартака» и «Зенита» поддержали армейцев, мистика с видео Загитовой в купальнике и другие новости

1. Роналду не смог показать «Золотой мяч» трибунам «Олд Траффорд», однако показал другой – 800-й забитый им в карьере. Дубль Криштиану принес «МЮ» волевую победу над «Арсеналом» – первую в чемпионате с 2018 года. Португалец идет на девятую сотню голов, самое время вспомнить, кому он любил забивать больше всего. Сразу после игры стало известно об уходе из «Юнайтед» Майкла Кэррика, который отдал клубу 15 лет.

2. Загитова выложила сочное видео своего танца в купальнике в Дубае, но потом оно исчезло. Пропажу сначала связали с критикой в комментариях (Татьяне Тарасовой даже пришлось заступаться за Алину), однако в итоге оказалось, что Тик-ток нашел в ролике какие-то нарушения и удалил его.

3. Ультрас «Спартака» уйдут со стадиона во время игры с «Ахматом» в знак поддержки фанатов ЦСКА, к акции присоединились болельщики «Крыльев Советов», «Зенита» и других команд. «Спартак» своих болельщиков поддержал, а вот ЦСКА подозрительно молчит.

4. Швед Себастьян Самуэльссон выиграл спринт на втором этапе Кубка мира по биатлону. Лучший из россиян Эдуард Латыпов – четвертый. У женщин победила Лиза Тереза Хаузер, Светлана Миронова финишировала 20-й.

5. Кутепова серьезно задела критика Витории – пришлось вызывать тренера на откровенный разговор. Защитник ради игровой практики согласится даже на снижение зарплаты, а уйти готов хоть в «Зенит», хоть в ЦСКА.

6. Финал Гран-при по фигурному катанию в Осаке отменен из-за распространения нового штамма коронавируса. ISU рассмотрит возможность переноса турнира на конец сезона.

Чемпионат Китая также отложен, причем там отказались от проведения уже трех турниров по фигурному катанию в сезоне-2021/22.

7. НХЛ. «Миннесота» была сильнее «Нью-Джерси» (5:2), Капризов набрал 3 (2+1) очка. «Колорадо» обыграл «Монреаль» (4:1), у Ничушкина 6-й гол в сезоне и передача. «Вашингтон» уступил «Чикаго» (3:4 Б), Овечкин не забил, но ассистировал Кузнецову. Все результаты дня – здесь.

8. Сборная России обыграла Швецию в четвертьфинале Кубка Дэвиса и вышла в полуфинал турнира второй раз подряд.

9. НБА. «Мемфис» сокрушил «Оклахому» с рекордной разницей «+73» и другие результаты.

10. В КХЛ ЦСКА выиграл у «Локомотива» после того, как Федоров снял вратаря в овертайме, у «Сибири» 13 побед в 16 последних матчах, а у «Динамо» восемь побед в девяти играх. Все результаты дня – здесь.

11. 17 очков и 13 передач Шведа помогли ЦСКА разгромить «Панатинаикос» в матче Евролиги.

12. Чемпион Европы Джорджо Кьеллини получил третью дозу вакцины от коронавируса и призвал все прививаться.

Цитаты дня

Задержанный фанат ЦСКА: «В суде сказал: «Это не я. И даже если я, то на фото ничего не жгу». Судья вздохнул и через минуту объявил, что я виновен»

Президент «Урала»: «Fan ID отнимает у людей время и желание ходить на футбол. Нахрен им весь этот геморрой?»

Льюис Хэмилтон: «Законы об ЛГБТ в Саудовской Аравии довольно жуткие. Необходимы изменения»

Иван Ракитич: «Месси для футбола – как Джордан для баскетбола. Но без своих команд они бы не добились такого успеха»

Майкл Оуэн: «Как кто-то вообще может говорить, что Роналду тормозит «МЮ»? Просто смешно»