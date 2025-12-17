Флик о 2:0 с «Гвадалахарой»: «Я очень доволен настроем и менталитетом игроков – это ключ к победе. Кубковые матчи сложны, но мы сыграли хорошо»

Флик о 2:0 с «Гвадалахарой»: я очень доволен настроем игроков и победой.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик проанализировал победу над «Депортиво Гвадалахара » (2:0) в матче 1/16 финала Кубка Испании.

– Я очень доволен настроем игроков и победой. Кубковые матчи – сложные, но мы сыграли хорошо. Важно то, какой настрой и менталитет мы демонстрировали на протяжении всего матча.

Повторюсь, я доволен отношением своих игроков к этому матчу – это ключ к нашей победе. В таких матчах не всегда легко забить, но нам это удалось.

– Марк-Андре тер Стеген сыграл впервые в сезоне.

– Марк – капитан, он сыграл много матчей. Мы поговорили с тренерами и решили дать ему возможность сыграть, – сказал Флик.