Флик о 2:0 с «Гвадалахарой»: «Я очень доволен настроем и менталитетом игроков – это ключ к победе. Кубковые матчи сложны, но мы сыграли хорошо»
Флик о 2:0 с «Гвадалахарой»: я очень доволен настроем игроков и победой.
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик проанализировал победу над «Депортиво Гвадалахара» (2:0) в матче 1/16 финала Кубка Испании.
– Я очень доволен настроем игроков и победой. Кубковые матчи – сложные, но мы сыграли хорошо. Важно то, какой настрой и менталитет мы демонстрировали на протяжении всего матча.
Повторюсь, я доволен отношением своих игроков к этому матчу – это ключ к нашей победе. В таких матчах не всегда легко забить, но нам это удалось.
– Марк-Андре тер Стеген сыграл впервые в сезоне.
– Марк – капитан, он сыграл много матчей. Мы поговорили с тренерами и решили дать ему возможность сыграть, – сказал Флик.
Что делать с Хаби Алонсо?36830 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости