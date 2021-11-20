Евролига. 17 очков и 13 передач Шведа помогли ЦСКА разгромить «Панатинаикос», «Реал» примет «Маккаби» и другие матчи

В четверг, 2 декабря, в рамках 13-го раунда Евролиги-2021/22 пройдут пять матчей.

Московский ЦСКА одержал уверенную победу над греческим «Панатинаикосом» – 97:77. Алексей Швед принес армейцам 17 очков и 13 передач.

Один из лидеров розыгрыша мадридский «Реал» дома сыграет с тель-авивским «Маккаби», который идет в зоне плей-офф.

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 10-2, Реал Испания – 10-2, Олимпиакос Греция – 8-4, Милан Италия – 8-4, Зенит Россия – 8-4, ЦСКА Россия – 8-5, УНИКС Россия – 7-5, Маккаби Плейтика Израиль – 7-5, Виллербан Франция – 7-5, Анадолу Эфес Турция – 6-6, Монако Монако – 5-7, Бавария Германия – 5-7, Црвена Звезда Сербия – 4-8, Альба Германия – 4-8, Баскония Испания – 4-8, Фенербахче Турция – 3-9, Панатинаикос Греция – 3-10, Жальгирис Литва – 2-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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