Евролига. 17 очков и 13 передач Шведа помогли ЦСКА разгромить «Панатинаикос», «Реал» примет «Маккаби» и другие матчи

В четверг, 2 декабря, в рамках 13-го раунда Евролиги-2021/22 пройдут пять матчей.
Московский ЦСКА одержал уверенную победу над греческим «Панатинаикосом» – 97:77. Алексей Швед принес армейцам 17 очков и 13 передач.
Один из лидеров розыгрыша мадридский «Реал» дома сыграет с тель-авивским «Маккаби», который идет в зоне плей-офф.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 декабря, 20.00, «Мегаспорт»
- ЦСКА
- Швед (17 + 13 передач), Антонов (16), Лундберг (11), Милутинов (9 + 13 подборов), Курбанов (2) – старт; Клайберн (16), Боломбой (9 + 7 подборов), Григонис (9), Ухов (6), Фарид (2), Хоменко (0), Ивлев (0).
- Дата проведения
- 2 декабря, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Фенербахче Беко
- Веселы (15 + 8 подборов), Хенри (6), Букер (6), Пьер (2), Шайок (0) – старт; Гудурич (11), Де Коло (6), Хазер (6), Полонара (6), Махмутоглу (0).
- Дата проведения
- 2 декабря, 21.00, «Жальгирис Арена»
- Жальгирис
- Нибо (10), Кавано (8), Калниетис (7), Милакнис (3), Стрелниекс (3) – старт; Блажевич (8), Лекавичюс (5 + 6 передач), Улановас (5), Т. Уэбстер (4), Миниотас (2), З. Драгич (0).
- Битси Баскония
- Инок (11 + 7 подборов), Болдуин (7), Седекерскис (7), Гедрайтис (6), Грэйнджер (5) – старт; Фонтеккьо (6), Питерс (2), Нноко (2), Куруц (0), Маринкович (0).
- Дата проведения
- 2 декабря, 21.30, «Ауди Доум»
- Бавария
- Лучич (10), Рубит (7), Уолден (6), Уайлер-Бэбб (4), Томас (0) – старт; Обст (3), Шишко (2), Ярамаз (0), Хантер (0).
- Дата проведения
- 2 декабря, 22.45, «ВиЗинк Центр»
Положение команд: Барселона Испания – 10-2, Реал Испания – 10-2, Олимпиакос Греция – 8-4, Милан Италия – 8-4, Зенит Россия – 8-4, ЦСКА Россия – 8-5, УНИКС Россия – 7-5, Маккаби Плейтика Израиль – 7-5, Виллербан Франция – 7-5, Анадолу Эфес Турция – 6-6, Монако Монако – 5-7, Бавария Германия – 5-7, Црвена Звезда Сербия – 4-8, Альба Германия – 4-8, Баскония Испания – 4-8, Фенербахче Турция – 3-9, Панатинаикос Греция – 3-10, Жальгирис Литва – 2-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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