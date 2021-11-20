Евролига. 17 очков и 13 передач Шведа помогли ЦСКА разгромить «Панатинаикос», «Реал» примет «Маккаби» и другие матчи

Теги Жальгирис результаты ЦСКА Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко Маккаби Плейтика Панатинаикос OPAP Битси Баскония Реал LDLC АСВЕЛ Виллербан Бавария Монако Баскетбол

В четверг, 2 декабря, в рамках 13-го раунда Евролиги-2021/22 пройдут пять матчей.

Московский ЦСКА одержал уверенную победу над греческим «Панатинаикосом» – 97:77. Алексей Швед принес армейцам 17 очков и 13 передач.

Один из лидеров розыгрыша мадридский «Реал» дома сыграет с тель-авивским «Маккаби», который идет в зоне плей-офф.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА Россия  –  Панатинаикос OPAP Греция 97:77 (31:22, 22:16, 22:16, 22:23)
Дата проведения
2 декабря, 20.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча
ЦСКА
Швед (17 + 13 передач), Антонов (16), Лундберг (11), Милутинов (9 + 13 подборов), Курбанов (2) – старт; Клайберн (16), Боломбой (9 + 7 подборов), Григонис (9), Ухов (6), Фарид (2), Хоменко (0), Ивлев (0).
Панатинаикос OPAP
Уайт (19), Папаяннис (14 + 9 подборов), Сент-Рос (10), Мэйкон (3 + 8 передач), Перри (2) – старт; Эванс (15), Недович (14), Бохоридис (0), Мандзукас (0), Каселакис (0).

Фенербахче Беко Турция  –  Монако Монако 58:61 (3 четверть)
Дата проведения
2 декабря, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча
Фенербахче Беко
Веселы (15 + 8 подборов), Хенри (6), Букер (6), Пьер (2), Шайок (0) – старт; Гудурич (11), Де Коло (6), Хазер (6), Полонара (6), Махмутоглу (0).
Монако
Джеймс (21), Диалло (7), Мотум (6), Ли (5), Холл (2) – старт; Уаттара (12), Мотеюнас (7), Анджушич (0), Томас (0), Демаис-Баллу (0).

Жальгирис Литва  –  Битси Баскония Испания 55:46 (4 четверть)
Дата проведения
2 декабря, 21.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча
Жальгирис
Нибо (10), Кавано (8), Калниетис (7), Милакнис (3), Стрелниекс (3) – старт; Блажевич (8), Лекавичюс (5 + 6 передач), Улановас (5), Т. Уэбстер (4), Миниотас (2), З. Драгич (0).
Битси Баскония
Инок (11 + 7 подборов), Болдуин (7), Седекерскис (7), Гедрайтис (6), Грэйнджер (5) – старт; Фонтеккьо (6), Питерс (2), Нноко (2), Куруц (0), Маринкович (0).

Бавария Германия  –  LDLC АСВЕЛ Франция 32:32 (2 четверть)
Дата проведения
2 декабря, 21.30, «Ауди Доум»
Онлайн матча
Бавария
Лучич (10), Рубит (7), Уолден (6), Уайлер-Бэбб (4), Томас (0) – старт; Обст (3), Шишко (2), Ярамаз (0), Хантер (0).
LDLC АСВЕЛ
Окобо (7), Гист (7), Вембаняма (5), Джонс (4), Ховард (2) – старт; Фалль (5), Лакомб (2), Стразель (0), Каюди (0).

Реал Испания  –  Маккаби Плейтика Израиль
Дата проведения
2 декабря, 22.45, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 10-2, Реал Испания – 10-2, Олимпиакос Греция – 8-4, Милан Италия – 8-4, Зенит Россия – 8-4, ЦСКА Россия – 8-5, УНИКС Россия – 7-5, Маккаби Плейтика Израиль – 7-5, Виллербан Франция – 7-5,  Анадолу Эфес Турция – 6-6, Монако Монако – 5-7, Бавария Германия – 5-7, Црвена Звезда Сербия – 4-8, Альба Германия – 4-8, Баскония Испания – 4-8, Фенербахче Турция – 3-9, Панатинаикос Греция – 3-10, Жальгирис Литва – 2-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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