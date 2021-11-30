Фанаты «Крыльев» поддержат протест против задержания болельщиков ЦСКА. Они уйдут по ходу матча

Фанаты «Крыльев Советов» в знак протеста покинут стадион во время матча против ЦСКА в 17-м туре .

Ранее к акции фанатов ЦСКА присоединились болельщики «Спартака».

«Друзья, всем большой привет!

Мы, объединение болельщиков Ultras8, являясь частью большого фанатского сообщества, разумеется, поддерживаем общероссийский протест против беспредела серых на матче ЦСКА – «Зенит» в прошлом туре.

Мы сами не раз с ним сталкивались, что далеко ходить: наш заводящий из-за величайшего преступления XXI века – снятия маски на трибуне – отбывает в данный момент наказание в виде полутора лет бана.

Мы призываем фанатов всех времен, всех, кто когда-либо ассоциировал себя с фанатской трибуной, во-первых, прийти на сектор в грядущем матче с ЦСКА к началу игры, во-вторых, выдать топовую поддержку нашей команде, которая показывает лучший футбол в лиге. Дать им такой заряд, чтобы его хватило до конца игры. И в-третьих – присоединиться к общероссийскому протесту и покинуть фанатский сектор на 13-й минуте 12-й секунде.

И, разумеется, далее всех ждем на важнейшей домашней игре с «Рубином»!

Благодарим за понимание и участие!» – говорится в сообщении объединения Ultras8.

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