Фанаты «Крыльев» поддержат протест против задержания болельщиков ЦСКА. Они уйдут по ходу матча

Фанаты «Крыльев Советов» в знак протеста покинут стадион во время матча против ЦСКА в 17-м туре РПЛ.
Ранее к акции фанатов ЦСКА присоединились болельщики «Спартака».
«Друзья, всем большой привет!
Мы, объединение болельщиков Ultras8, являясь частью большого фанатского сообщества, разумеется, поддерживаем общероссийский протест против беспредела серых на матче ЦСКА – «Зенит» в прошлом туре.
Мы сами не раз с ним сталкивались, что далеко ходить: наш заводящий из-за величайшего преступления XXI века – снятия маски на трибуне – отбывает в данный момент наказание в виде полутора лет бана.
Мы призываем фанатов «Крыльев Советов» всех времен, всех, кто когда-либо ассоциировал себя с фанатской трибуной, во-первых, прийти на сектор в грядущем матче с ЦСКА к началу игры, во-вторых, выдать топовую поддержку нашей команде, которая показывает лучший футбол в лиге. Дать им такой заряд, чтобы его хватило до конца игры. И в-третьих – присоединиться к общероссийскому протесту и покинуть фанатский сектор на 13-й минуте 12-й секунде.
И, разумеется, далее всех ждем на важнейшей домашней игре с «Рубином»!
Благодарим за понимание и участие!» – говорится в сообщении объединения Ultras8.
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