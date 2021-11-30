Иван Ракитич: «Месси для футбола – как Джордан для баскетбола. Но без своих команд они бы не добились такого успеха»

Бывший полузащитник «Барселоны» , сейчас играющий за «Севилью», высказался о своем бывшем партнере , перешедшем летом из «блауграны» в .

«Для нас, футболистов, Лео Месси значит то же, что Майкл Джордан для баскетбола. И просто быть частью этого...

Я уверен, что оба этих парня понимают, что без поддержки своей команды они бы никогда не добились такого успеха, какого добились в течение своей карьеры», – сказал Ракитич, общаясь с чемпионом НБА в составе «Чикаго» Тони Кукочем.

«Золотой мяч» для Месси подвез Фернандо Алонсо. Он обожает «Реал», но признает гениальность Лео