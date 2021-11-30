Наверх
Sports.ru NBA

    Иван Ракитич: «Месси для футбола – как Джордан для баскетбола. Но без своих команд они бы не добились такого успеха»

    Теги ПСЖ Майкл Джордан Барселона Севилья Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига НБА Иван Ракитич Тони Кукоч Футбол

    Бывший полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич, сейчас играющий за «Севилью», высказался о своем бывшем партнере Лионеле Месси, перешедшем летом из «блауграны» в «ПСЖ».

    «Для нас, футболистов, Лео Месси значит то же, что Майкл Джордан для баскетбола. И просто быть частью этого...

    Я уверен, что оба этих парня понимают, что без поддержки своей команды они бы никогда не добились такого успеха, какого добились в течение своей карьеры», – сказал Ракитич, общаясь с чемпионом НБА в составе «Чикаго» Тони Кукочем.

    «Золотой мяч» для Месси подвез Фернандо Алонсо. Он обожает «Реал», но признает гениальность Лео

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные