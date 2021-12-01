Финал Гран-при по фигурному катанию в Осаке отменен из-за распространения нового штамма коронавируса.

по фигурному катанию в Осаке отменен из-за распространения нового штамма коронавируса.

Об этом сообщают агентства Asah и Kyodo.

Ожидается, что официально об отмене турнира объявят в течение двух дней.

Япония на днях полностью закрыла границы для въезжающих иностранцев – всему виной распространение в мире нового омикрон-штамма коронавируса.

Исключение для фигуристов, участвующих в финале Гран-при, делать не стали.

В финал Гран-при вышли 11 российских фигуристов, в том числе – 5 женщин-одиночниц.