Финал Гран-при по фигурному катанию в Осаке отменен из-за распространения нового штамма коронавируса.
Об этом сообщают агентства Asah и Kyodo.
Ожидается, что официально об отмене турнира объявят в течение двух дней.
Япония на днях полностью закрыла границы для въезжающих иностранцев – всему виной распространение в мире нового омикрон-штамма коронавируса.
Исключение для фигуристов, участвующих в финале Гран-при, делать не стали.
В финал Гран-при вышли 11 российских фигуристов, в том числе – 5 женщин-одиночниц.