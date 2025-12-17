Премьер Великобритании Стармер: «Я копил деньги на билеты на матчи сборной Англии. Призываю ФИФА сделать больше для того, чтобы игры ЧМ-2026 стали доступнее для болельщиков»

Премьер-министр Великобритании призвал ФИФА снизить цены на билеты на ЧМ.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал ФИФА еще снизить цены на билеты на ЧМ-2026.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) на фоне недовольства фанатов высокими ценами ввела новую категорию билетов по 45 фунтов на каждый матч чемпионата мира, который пройдет следующим летом в США, Канаде и Мексике.

«Я приветствую объявление ФИФА о некотором снижении цен на билеты для болельщиков.

Но, как человек, который раньше копил деньги на билеты на матчи сборной Англии, я призываю ФИФА сделать больше для того, чтобы билеты стали более доступными, чтобы чемпионат мира не потерял связь с настоящими болельщиками, которые делают эту игру такой особенной», – написал Стармер.

