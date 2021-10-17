Президент «Урала»: «Fan ID отнимает у людей время и желание ходить на футбол. Нахрен им весь этот геморрой?»

Президент считает, что в российском футболе не надо вводить паспорт болельщика (Fan ID).

«После событий на стадионе моя позиция по никак не изменилась. По-прежнему скептически отношусь к этому нововведению. А почему она должна была измениться? Кучка людей устроила непонятный бардак с файерами, болельщики здесь при чем?

Возьмем город Сочи. Люди приехали отдыхать и увидели афишу хорошего матча. Захотели его посетить, а на стадион их не пускают – надо подать кучу документов для получения паспорта болельщика. Ну и плюнут они на этот футбол, пойдут пить пиво и загорать на пляже. Нахрен им весь этот геморрой? Так мы и потеряем болельщиков.

На чемпионате мира эта система оправдала себя, потому что по ней въезжали в нашу страну вместо визы. Это совсем другой вопрос. Я против самой системы ничего не имею, но на футбол перестанут ходить. Я только из-за этого беспокоюсь. Fan ID отнимает у людей время, следовательно, и желание ходить на футбол. Я против этого.

Женщины и дети будут чувствовать себя в безопасности? А кто вам сказал, что после внедрения Fan ID женщины и дети сразу проявят интерес к футболу и пойдут оформлять паспорт болельщика? Очень сомневаюсь в этом. Мое мнение: Fan ID не нужен», – сказал Иванов.

Fan ID окончательно добьет клубный футбол. Универсальное объяснение для всех