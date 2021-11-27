Финал Гран-при по фигурному катанию в Японии официально отменен. ISU рассмотрит возможность переноса турнира на конец сезона

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Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил отмену финала Гран-при по фигурному катанию в Осаке, который должен был пройти с 9 по 12 декабря. 

Об этом сообщает пресс-служба организации. 

«К сожалению, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, связанную с ограничениями на поездки, карантинными требованиями, проблемами безопасности и логистическими сложностями, организация мероприятия была чрезвычайно сложной.

Федерация конькобежного спорта Японии и местный организационный комитет изо всех сил пытались найти решения, но в конечном итоге пришли к выводу, что, к сожалению, они не могут организовать и провести мероприятие, как планировалось.

ISU сожалеет о невозможности провести соревнования. Организация оценит возможность переноса турнира на конец сезона и примет решение как можно скорее.

ISU благодарит Японскую федерацию конькобежного спорта за их усилия и сотрудничество», – говорится в заявлении. 

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