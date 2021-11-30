Льюис Хэмилтон: «Законы об ЛГБТ в Саудовской Аравии довольно жуткие. Необходимы изменения»

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон высказался о ситуации с правами человека в Саудовской Аравии, где в ближайшие выходные состоится первый в истории страны Гран-при.

«Как уже говорилось на прошлой гонке [в Катаре], я считаю, что «Ф-1» и мы обязаны привлекать внимание к определенным проблемам. Особенно это касается проблем с правами человека в тех странах, куда мы приезжаем. Я очень уважаю всех здесь, и мне оказали очень теплый прием. Но я не собираюсь претендовать на то, что лучше всех понимаю людей, которые выросли в этом обществе и на чьи жизни серьезно давят определенные правила и режим.

Комфортно ли мне здесь? Я бы так не сказал. Однако это не мой выбор, «Ф-1» решила сюда приехать. Правильно ли это или нет, я считаю, что важно привлекать внимание к проблемам», – заявил Льюис.

В частности, пилот прокомментировал криминализацию однополых отношений в Саудовской Аравии и ситуацию с правами женщин:

«Если хотите, почитайте законы об ЛГБТК+-сообществе, они довольно жуткие. Необходимы изменения.

Если говорить о тех подвижках, которые уже есть, вопрос в том, как они применяются – к примеру, женщинам разрешили водить машину в 2018 году. Действует ли закон на самом деле? Почему некоторые женщины все еще находятся в тюрьме за то, что садились за руль много лет назад? Требуются серьезные изменения, и, думаю, наш спорт должен делать больше».

В Катаре Хэмилтон выступал в радужном шлеме и намерен сделать то же самое в Саудовской Аравии.

Хэмилтон защищает ЛГБТ в Катаре: заявился на Гран-при в радужном шлеме, хотя раньше не критиковал Ближний Восток

Льюис Хэмилтон: «Буду использовать шлем в поддержку ЛГБТ в Саудовской Аравии»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram