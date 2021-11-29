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    НБА. «Нью-Йорк» примет «Чикаго», «Финикс» сыграет с «Детройтом» и другие матчи

    Теги результаты Чикаго Детройт Мемфис Милуоки Нью-Йорк Финикс Портленд Сан-Антонио Торонто НБА Оклахома-Сити Баскетбол

    В четверг, 2 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся пять матчей.

    «Нью-Йорк» примет на своей арене «Чикаго».

    «Финикс» в домашнем матче против «Детройта» попытается одержать 18-ю победу подряд и установить новый рекорд клуба.

    НБА

    Регулярный чемпионат     

    Нью-Йорк – Чикаго
    Дата проведения
    3 декабря, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Торонто – Милуоки
    Дата проведения
    3 декабря, 03.30, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча

    Мемфис – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    3 декабря, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Финикс – Детройт
    Дата проведения
    3 декабря, 05.00, «Footprint Center»
    Онлайн матча

    Портленд – Сан-Антонио
    Дата проведения
    3 декабря, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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