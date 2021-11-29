НБА. «Нью-Йорк» примет «Чикаго», «Финикс» сыграет с «Детройтом» и другие матчи

В четверг, 2 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся пять матчей.

примет на своей арене .

«Финикс» в домашнем матче против «Детройта» попытается одержать 18-ю победу подряд и установить новый рекорд клуба.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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