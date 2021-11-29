НБА. «Нью-Йорк» примет «Чикаго», «Финикс» сыграет с «Детройтом» и другие матчи

В четверг, 2 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся пять матчей.
«Нью-Йорк» примет на своей арене «Чикаго».
«Финикс» в домашнем матче против «Детройта» попытается одержать 18-ю победу подряд и установить новый рекорд клуба.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 декабря, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 3 декабря, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 3 декабря, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 3 декабря, 05.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 3 декабря, 06.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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