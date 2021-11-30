Фанаты «Зенита», «Ростова» и «Рубина» поддержат протест против задержания болельщиков ЦСКА

Фанаты «Зенита» объявили, что в знак протеста покинут стадион во время матча команды против в 17-м туре .

«В ходе воскресного матча «ЦСКА» – в результате использования пиротехнических средств армейскими фанатами целая трибуна была заблокирована сотрудниками полиции на несколько часов, было задержано более 400 человек, которых развезли по отделам. Далее фотографирование, дактилоскопия, а более 50 человек проверили на себе работу судов.

Аналогичный подход практикуется по отношению к фанатам по всей России: максимальное наказание для обвиняемых и максимальная коллективная ответственность в случае недостаточного количества задержанных. Каждое фанатское движение в стране может поведать много увлекательных историй, и все они ведут лишь к одному – жесткому пресечению неугодных фанатских активностей и подавлению фанатского сообщества как такового.

В связи с этим в знак солидарности с фанатами «ЦСКА» мы на 60-й минуте матча уйдем с трибуны. Таким образом мы хотим привлечь внимание к общей проблеме. Конструктивного диалога как не было, так и нет. Фанатские движения выживают вопреки всему.

Просим команду отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, ведь мы одно целое!» – сказано в заявлении «Ландскроны».

Также акцию протеста поддержат фанаты «Ростова» и «Рубина».

Фанатов ЦСКА поддержали болельщики «Спартака» (выступил даже клуб). Но сам ЦСКА молчит