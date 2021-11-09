Илья Кутепов: «Если меня позовут играть – я пойду. ЦСКА, «Зенит» – неважно»

Защитник Илья Кутепов сказал, что, учитывая отсутствие игровой практики в , ему непринципиально, в какой клуб переходить.

– Есть ли клуб, в который ты не пойдешь ни при каких условиях?

– Нет такого. Это моя карьера. Если меня зовут играть – я пойду играть. , – неважно. Не к тому, что я хочу насолить или отомстить «Спартаку».

Когда ты играешь, и тебе предлагают перейти к принципиальному сопернику – это одно дело. А если ты на скамейке, и есть другой вариант, ты же не будешь думать: «Я спартач, я здесь посижу».

– Еще хочешь уехать за границу?

– Ничего не исключаю. Если появятся варианты, почему нет? Я хочу играть. Европа — это хороший опыт.

– Ты же понимаешь, что ради Европы придется пойти на жертвы?

– Так всегда. Это нормальная ситуация: чтобы расти, нужно что-то менять, выходить из зоны комфорта. Иногда это больно, но надо. Я к этому готов, – сказал 28-летний игрок.