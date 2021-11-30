Кэррик ушел из «МЮ» после победы над «Арсеналом». Он провел 15 лет в клубе

принял решение покинуть .

Тренер объявил об уходе из клуба после победы над «Арсеналом» (3:2) в матче 14-го тура .

Таким образом, Кэррик не будет работать в штабе Ральфа Рангника.

Англичанин исполнял обязанности главного тренера «Юнайтед» после увольнения Оле-Гуннара Сульшера в прошлом месяце.

Кэррик провел 464 матча за манкунианский клуб с 2006 по 2018 год. Пять раз он выиграл чемпионат Англии, а в 2008 году стал победителем Лиги чемпионов.

Завершив игровую карьеру в 2018 году, Майкл начал тренерскую работу. Он был помощником сначала у Жозе Моуринью, а затем и у Сульшера.

«Время, проведенное мной в этом замечательном клубе, всегда будет для меня лучшим в карьере.

Когда я подписал контракт более 15 лет назад, я даже в своих самых смелых мечтах не мог представить, что выиграю столько трофеев.

Конечно, я никогда не забуду эти фантастические воспоминания в карьере как игрока, так и члена тренерского штаба.

Однако после долгих размышлений я решил, что сейчас самое подходящее время покинуть клуб», – заявил Кэррик.