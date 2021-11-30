Дубль Роналду принес «МЮ» победу над «Арсеналом» – 3:2

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Арсенал Бруну Фернандеш Мартин Эдегор Эмил Смит-Роу Футбол

В 14-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» (3:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победу «МЮ» принес нападающий Криштиану Роналду, сделавший дубль во втором тайме.

Эти голы стали для 36-летнего португальца 800-м и 801-м в профессиональной карьере.

Манчестер Юнайтед – Арсенал 3:2 (1:1, 2:1)
Дата проведения
2 декабря, 23.15, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 13 Смит-Роу, 1:1 – 44 Бруну Фернандеш, 2:1 – 52 Роналду, 2:2 – 54 Эдегор, 3:2 – 70, пенальти Роналду.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Диогу Далот, Линделеф, Магуайр, Теллес, Рэшфорд (Лингард, 79), Бруну Фернандеш (ван де Бек, 90), Санчо, Мактомини, Фред, Роналду (Марсьяль, 88).
АрсеналРэмсдейл, Томиясу, Уайт, Габриэл, Нуну Тавареш, Мартинелли, Парти, Эль-Ненни, Эдегор (Нкетиа, 79), Смит-Роу (Сака, 70), Обамеянг (Ляказетт, 79).
Предупреждение:
Мактомини (45).

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