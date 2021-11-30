Дубль Роналду принес «МЮ» победу над «Арсеналом» – 3:2

В 14-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» (3:2).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Победу «МЮ» принес нападающий Криштиану Роналду, сделавший дубль во втором тайме.
Эти голы стали для 36-летнего португальца 800-м и 801-м в профессиональной карьере.
- Дата проведения
- 2 декабря, 23.15, «Олд Траффорд»
- Голы:
- 0:1 – 13 Смит-Роу, 1:1 – 44 Бруну Фернандеш, 2:1 – 52 Роналду, 2:2 – 54 Эдегор, 3:2 – 70, пенальти Роналду.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Диогу Далот, Линделеф, Магуайр, Теллес, Рэшфорд (Лингард, 79), Бруну Фернандеш (ван де Бек, 90), Санчо, Мактомини, Фред, Роналду (Марсьяль, 88).
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Арсенал –
Рэмсдейл, Томиясу, Уайт, Габриэл, Нуну Тавареш, Мартинелли, Парти, Эль-Ненни, Эдегор (Нкетиа, 79), Смит-Роу (Сака, 70), Обамеянг (Ляказетт, 79).
- Предупреждение:
- Мактомини (45).