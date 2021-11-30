«Спартак» об акции фанатов с уходом во время матча с «Ахматом»: «Наши болельщики – лучшие. Уважаем их позицию»

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Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал решение активных фанатов клуба покинуть стадион во время матча 17-го тура РПЛ с «Ахматом» в знак протеста против задержания болельщиков ЦСКА.

«Болельщики «Спартака» – лучшие, их поддержка очень важна для команды, в этом сложном сезоне они гонят нас вперед и дома и на выезде.

Но вместе с тем мы уважаем позицию фанатов – раз они выбрали такую форму протеста, нам остается сделать все, чтобы обеспечить беспрепятственный выход со стадиона в любое время. Все службы клуба и стадиона «Открытие Банк Арена» готовы к этому», – заявил Зеленов.

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