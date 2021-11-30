Задержанный фанат ЦСКА: «В суде сказал: «Это не я. И даже если я, то на фото ничего не жгу». Судья вздохнул и через минуту объявил, что я виновен»

Болельщик ЦСКА Андрей Сычевский рассказал, каким образом после матча команды с «Зенитом» (0:2) в 16-м туре ему было запрещено посещать официальные спортивные соревнования в течение двух лет.

«Нас привезли в отделение. Мы там переночевали. А потом нас повезли в суд. Там уже был адвокат от клуба. Нас осталось пятеро. Адвокат показал материалы дела – у всех все абсолютно идентично: берется фотография какого-то человека из сектора. В моем случае это был парень, который просто стоял и ничего не жег. Даже на фотографии очевидно, что это не я.

Ты приходишь в суд и говоришь: «Это не я. И даже если это я, то на этой фотографии я ничего не жгу». Выглядело максимально странно: у парня с фото другой цвет одежды, но все, что сделало МВД, так это предоставило какую-то левую фотку и свидетельские показания – якобы кто-то видел, что парень в бежевой водолазке жег файер. У меня в принципе нет бежевых водолазок в гардеробе, а переодеться до суда мне было некогда – я с матча без еды и воды!

Судья вздохнул, ушел принимать решение. Через минуту вернулся и объявил, что я виновен. Мне выписали 20 тысяч рублей штрафа и двухлетний бан на посещение матчей. Пока это предварительно, будет апелляция, поэтому еще неизвестно, чем все закончится.

Но, кажется, все очень просто: если апелляцию удовлетворят, то МВД попадет под удар: полетят шапки и должности, а им это не нужно. Поэтому лучше одного человека наказать, чем куча полицейских потеряет рабочее место.

В суде речи про какую-то справедливость не идет вообще. Это просто выполнение заказа: нужно 25 протоколов, потому что было 25 файеров, – сделали 25 протоколов. Как говорится, есть тело – есть дело.

Был еще один интересный момент, чисто юридический. У трех парней из пяти полицейский составил протокол неверно: указал не ту дату. Получилось, что протокол составлен за сутки до матча. Юридически судья должен был сказать: «Ребята, протокол некорректный, вы свободны». Он долго думал, что с этим делать. Но все равно вынес тот же самый приговор, как и всем.

Как я уже сказал, я был не согласен с тем, что жег, у меня были доказательства. А парень, который был со мной, с перепугу написал в протоколе: «Согласен». И МВД даже не стали предъявлять какие-то доказательства, потому что он со всем согласился. И приговоры у нас одинаковые. Так что можно было даже на матче не присутствовать – тебе сказали бы, что ты там был и жег пиротехнику. Короче, можно было расслабиться с самого начала и даже не пытаться что-то доказать», – заявил Сычевский.

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