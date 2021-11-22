Капризов набрал 3+ очка в одной игре в 4-й раз в сезоне. У него 28 баллов в 23 матчах

Форвард «Миннесоты» сделал дубль и голевую передачу в матче чемпионата с «Нью-Джерси» (5:2) и был признан второй звездой.

Россиянин набрал не менее 3 очков в одной игре в 4-й раз в сезоне. Только у троих в текущем турнире таких матчей больше – у из «Эдмонтона» (9), у его партнера по «Ойлерс» (6) и у капитана «Вашингтона» (6).

Капризов продлил результативную серию (4+6) до 4 игр. Всего в 23 матчах сезона на его счету 28 (9+19) баллов.

Сегодня за 18:52 (6:44 – в большинстве) у него 4 броска в створ ворот, 50% выигранных вбрасываний, полезность – «плюс 4».