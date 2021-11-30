Майкл Оуэн: «Как кто-то вообще может говорить, что Роналду тормозит «МЮ»? Просто смешно»

Бывший форварда сборной Англии Майкл Оуэн поделился мыслями о матче 14-го тура между «МЮ» и «Арсеналом» (3:2).

«Парочка наблюдений. Первое – первый гол «Арсенала» был засчитан абсолютно справедливо. Надеюсь, игроки избавятся от вредной привычки валяться, когда на самом деле с ними ничего не произошло.

Второе – как кто-то вообще может говорить, что Роналду тормозит ? Это в любом случае просто смешно», – написал Оуэн в твиттере.

В прошедшей игре Криштиану сделал дубль. Голы стали для него 800-м и 801-м в профессиональной карьере.