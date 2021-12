«Давайте сделаем прививки». Кьеллини получил третью дозу вакцины от коронавируса

Защитник Джорджо Кьеллини сообщил, что вновь привился от коронавируса.

«Сегодня утром я получил третью дозу вакцины от коронавируса.

Благодаря вакцинам и средствам индивидуальной защиты мы пытаемся вернуться к нормальной жизни.

Давайте все внесем свой вклад, давайте сделаем прививки для себя и для защиты самых уязвимых людей», – написал Кьеллини

Questa mattina ho ricevuto la terza dose del vaccino anti Covid19.

Proprio grazie al vaccino e ai dispositivi di protezione personale, stiamo lottando per tornare alla normalità.

Facciamo tutti la nostra parte, vacciniamoci per noi stessi e per tutelare le persone più fragili. pic.twitter.com/4VU0PNTQ49