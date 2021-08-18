«Мемфис» обыграл «Оклахому» с рекордной в истории НБА разницей «+73»

обновил рекорд НБА по разнице очков в победном матче, обыграв «Оклахому» со счетом 152:79.

Разница составила 73 очка, предыдущий рекорд лиги «+68» был установлен «Кливлендом» во встрече с «Майами» (148:80) 17 декабря 1991 года.

«Гризлис» использовали в четверг 12 игроков, девять из них набрали по 10 и более очков. Самым результативным стал форвард Джарен Джексон (27 очков). «Мемфис» провел встречу без своего лучшего баскетболиста, травмированного разыгрывающего Джа Морэнта.

К большому перерыву «Гризлис» вели со счетом 72:36. Самое крупное преимущество команды по ходу игры достигало отметки 78.

Спустя пять минут после стартового спорного «Мемфис» вел 12:8, но затем стал резко наращивать преимущество. «Гризлис» обновили клубный рекорд, реализовав 62,5% с игры.

😇 Самый недооцененный тренер в лиге. Привыкайте, Марк Дэйгнолт тут надолго

Гонка за титулом НБА: «Финикс» вырвал первое место у «Уорриорс», «Милуоки» растерял защиту, а «Лейкерс» вообще не попали в претенденты