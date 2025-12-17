Мареска о том, чувствует ли он поддержку: «Сейчас главное, что «Челси» в полуфинале Кубка лиги. Фанаты поддерживают с первого дня, когда ты не побеждаешь, нормально, что они недовольны»

Мареска высказался о поддержке со стороны «Челси».

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска после победы над «Кардиффом» (3:1) в 1/4 финала Кубка английской лиги ответил на вопрос, чувствует ли он поддержку со стороны клуба.

«Все, что я делаю, – я делаю потому, что хочу лучшего для клуба, для болельщиков, для всех. Сегодня, на мой взгляд, главное – то, что мы вышли в полуфинал.

Поддержка со стороны болельщиков была с первого дня, когда ты не выигрываешь матчи, нормально, что они недовольны – но в такие моменты никто не бывает доволен.

В целом сегодня акцент должен быть на том, что мы победили и вышли в полуфинал», – сказал Мареска в интервью Sky Sports.

