Роналду забил 800-й и 801-й голы в карьере. Он первый игрок, которому покорилась эта отметка в профессиональном футболе

дома обыгрывает (3:2, второй тайм) в 14-м туре .

Дубль сделал нападающий «МЮ» . На 52-й минуте он замкнул прострел форварда с правого фланга, а на 70-й минуте реализовал пенальти.

Эти голы стали для португальца 800-м и 801-м в карьере. В составе «Юнайтед» он забил 130 голов.

Криштиану стал первым игроком, которому покорилась данная отметка забитых мячей в профессиональном футболе.

Подробную статистику 36-летнего форварда можно найти здесь.

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» – 2:2. Эдегор ответил на гол Роналду. Онлайн-трансляция. Роналду, Санчо, Рэшфорд, Обамеянг и Эдегор играют