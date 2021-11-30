Роналду забил 800-й и 801-й голы в карьере. Он первый игрок, которому покорилась эта отметка в профессиональном футболе

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Арсенал Маркус Рэшфорд Футбол

«Манчестер Юнайтед» дома обыгрывает «Арсенал» (3:2, второй тайм) в 14-м туре АПЛ.

Дубль сделал нападающий «МЮ» Криштиану Роналду. На 52-й минуте он замкнул прострел форварда Маркуса Рэшфорда с правого фланга, а на 70-й минуте реализовал пенальти.

Эти голы стали для португальца 800-м и 801-м в карьере. В составе «Юнайтед» он забил 130 голов.

Криштиану стал первым игроком, которому покорилась данная отметка забитых мячей в профессиональном футболе.

Подробную статистику 36-летнего форварда можно найти здесь.

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» – 2:2. Эдегор ответил на гол Роналду. Онлайн-трансляция. Роналду, Санчо, Рэшфорд, Обамеянг и Эдегор играют

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