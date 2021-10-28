Победа Валиевой в Канаде с мировым рекордом, 400-й гол Златана в лигах, Агаларов рвет РПЛ, Федун против блогера, Ребров приостановил карьеру и другие новости утра

1. Россиянка Камила Валиева выиграла этап Гран-при Skate Canada, установив два мировых рекорда – в произвольной программе и по сумме баллов за короткую и произвольную. Серебро завоевала Елизавета Туктамышева, бронзу – Алена Косторная.

2. Форвард «Уфы» Гамид Агаларов забил 11-й гол в РПЛ, принеся команде победу над «Ахматом». У Дзюбы, Азмуна и Смолова – по 7 мячей.

«Сочи» после победы над тульским «Арсеналом» поднялся на 3-е место в РПЛ, «Динамо» опустилось на 4-е.

3. В Серии А «Интер» дома переиграл «Удинезе» (2:0), «Наполи» в гостях справился с «Салернитаной» (1:0), а «Рома» на домашней арене уступила «Милану» (1:2). У «Милана» царил Златан: 40-летний швед забил свой 400-й гол в национальных чемпионатах и заработал пенальти для Кессиэ. Пока Александр Кокорин посещал русскую церковь во Флоренции, Душан Влахович сделал хет-трик в игре со «Специей» (3:0).

«Милан» и «Наполи» набрали по 31 очку из 33 на старте сезона. У «Интера» на 7 баллов меньше, у «Юве» – на 16.

4. Вратарь «Спартака» Артем Ребров приостановил карьеру и стал в московском клубе техническим координатором.

5. КХЛ. Московское «Динамо» уступило рижскому, «Локомотив» победил «Спартак», «Салават» выиграл у минского «Динамо» в гостях.

6. Роналд Куман не идет на уступки «Барселоне» и требует выплатить ему всю неустойку – 12 млн евро. Также пишут, что «Барса» не связывалась с «Аль-Саддом», Хави договаривался об уходе сам. Катарцам не нравится, что его переход воспринимают как должное.

7. Сборная России взяла золото и серебро в отдельных видах групповых упражнений на ЧМ по художественной гимнастике.

8. НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Сиэтл» благодаря 31 сэйву Игоря Шестеркина и голевой передаче Артемия Панарина. «Каролина» Андрея Свечникова одержала 8-ю победу подряд со старта сезона. Другие результаты – здесь.

9. В Ла Лиге «Атлетико» забил 3 мяча «Бетису», «Реал Сосьедад» упустил победу над «Атлетиком» на 91-й.

10. Полузащитника «Кристал Пэлас» Уилфрида Заа называли «обезьяной», «ниггером» и желали смерти в инстаграме после победы над «Сити». Игрок призвал соцсеть серьезно относиться к расизму.

11. Россиянин Раджаб Бутаев нокаутировал Джамала Джеймса и стал новым чемпионом мира в полусреднем весе.

12. Игроки «Ювентуса» будут жить на базе до субботы по инициативе Аллегри. Матч с «Зенитом» – во вторник.

13. НБА. «Милуоки» уступил «Юте», «Лейкерс» обыграли «Хьюстон». Остальные результаты – здесь.

14. Приоритет Поля Погба – переход в «Ювентус». Клуб предложит ему 12,5 млн евро в год, если продаст Рэмзи и Маккенни или Рабьо.

15. В финале турнира в Вене немецкий теннисист Александр Зверев обыграл Фрэнсиса Тиафу. Для Зверева это 5-й титул в сезоне.

16. Лидер «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон, который продолжает восстанавливаться после перенесенной в межсезонье операции на стопе, приступил к беговым упражнениям. Читайте материал о том, что с ним творится.

17. Блогер Михаил Борзыкин сообщил, что владелец «Спартака» Леонид Федун обратился с жалобой на него в прокуратуру.

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