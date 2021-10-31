Инна Гончаренко: «Мы видим, как Косторную разлюбили судьи. На мой взгляд, она сделала многое, чтобы растерять эту любовь»

Тренер Инна Гончаренко прокомментировала выступление российских фигуристок Алены Косторной и Камилы Валиевой на этапе Гран-при в Ванкувере.

«Действительно, мы видим, как Косторную разлюбили судьи. Но разве сама Косторная к этому непричастна? На мой взгляд, она сделала многое, чтобы растерять эту любовь. Сейчас ей нужно понять, за что она борется и как она собирается достигать поставленных целей.

Валиева показала два блестящих проката и заслуженно победила. У нее интересные прокаты, безукоризненное выступление с небольшими помарками. Но у нас есть и другие девочки. Говорить, что она точно выше всех, неправильно», – сказала Гончаренко.

Судьи разлюбили Косторную? Она вернула коронный прыжок, но теперь проблема с компонентами – даже при выходе из юниоров они были выше

Космическая победа Валиевой: разгромила Туктамышеву и Косторную, обновила мировые рекорды (один – сразу на 16 баллов!). Ее теперь не догнать?