Блогер Борзыкин: «Федун написал на меня жалобу в прокуратуру за оскорбления»

Блогер Михаил Борзыкин сообщил, что владелец обратился с жалобой на него в прокуратуру.

«Меня вызывают в прокуратуру для дачи объяснения по фактам выявленных нарушений законодательства. Федун написал заявление или жалобу – не знаю как правильно – в общем, призывает меня к ответу за публичные оскорбления.

Я даже с Федуном согласен. Было. Да и как не быть, когда команду, за которую я болею с детства, медленно и мучительно убивают.

И еще Федуну надо отдать должное. Закрывать рот блогерам у него получается намного лучше, чем своей супруге. Тут он хотя бы пытается.

Пока я могу говорить, скажу еще раз. Забирай свой стадион, забирай свою академию, свою семейку и просто уходи. Хватит причинять боль огромному количеству людей», – сказал Борзыкин.