🥇🥈 Сборная России взяла золото и серебро в отдельных видах групповых упражнений на ЧМ по художественной гимнастике

Сегодня на чемпионате мира по художественной гимнастике в Китакюсю разыграли заключительные комплекты наград.

Сборная России выиграла золото в первом виде групповых упражнений (5 мячей) и серебро – во втором (3 обруча + 4 булавы)

Художественная гимнастика

Чемпионат мира

Китакюсю, Япония

Группы

5 мячей

1. Россия ( , Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко, ) – 46,000

2. Италия – 45,600

3. Япония – 44,500

4. Беларусь – 44,100

5. Китай – 42,450

6. Азербайджан – 38,050

3 обруча + 4 булавы

1. Италия – 42,275

2. Россия – 40,950

3. Япония – 40,900

4. Китай – 40,850

5. Испания – 38,850

6. Азербайджан – 38,750

Расписание чемпионата мира-2021 по художественной гимнастике в Китакюсю