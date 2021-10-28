🥇🥈 Сборная России взяла золото и серебро в отдельных видах групповых упражнений на ЧМ по художественной гимнастике

Теги художественная гимнастика чм по художественной гимнастике результаты Анастасия Близнюк сборная России (художественная гимнастика) Мария Толкачева Ангелина Шкатова Алиса Тищенко Полина Орлова Гимнастика

Сегодня на чемпионате мира по художественной гимнастике в Китакюсю разыграли заключительные комплекты наград.

Сборная России выиграла золото в первом виде групповых упражнений (5 мячей) и серебро – во втором (3 обруча + 4 булавы)

Художественная гимнастика

Чемпионат мира

Китакюсю, Япония

Группы

5 мячей

1. Россия (Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко, Мария Толкачева) – 46,000

2. Италия – 45,600

3. Япония – 44,500

4. Беларусь – 44,100

5. Китай – 42,450

6. Азербайджан – 38,050

3 обруча + 4 булавы

1. Италия – 42,275

2. Россия – 40,950

3. Япония – 40,900

4. Китай – 40,850

5. Испания – 38,850

6. Азербайджан – 38,750

Расписание чемпионата мира-2021 по художественной гимнастике в Китакюсю

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные