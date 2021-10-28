🥇🥈 Сборная России взяла золото и серебро в отдельных видах групповых упражнений на ЧМ по художественной гимнастике

Сегодня на чемпионате мира по художественной гимнастике в Китакюсю разыграли заключительные комплекты наград.
Сборная России выиграла золото в первом виде групповых упражнений (5 мячей) и серебро – во втором (3 обруча + 4 булавы)
Художественная гимнастика
Чемпионат мира
Китакюсю, Япония
Группы
5 мячей
1. Россия (Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко, Мария Толкачева) – 46,000
2. Италия – 45,600
3. Япония – 44,500
4. Беларусь – 44,100
5. Китай – 42,450
6. Азербайджан – 38,050
3 обруча + 4 булавы
1. Италия – 42,275
2. Россия – 40,950
3. Япония – 40,900
4. Китай – 40,850
5. Испания – 38,850
6. Азербайджан – 38,750
Расписание чемпионата мира-2021 по художественной гимнастике в Китакюсю