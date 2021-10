Россиянин Бутаев нокаутировал Джамала Джеймса и стал новым чемпионом мира в полусреднем весе

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялось боксерское шоу.

В одном из главных событий вечера россиянин Раджаб Бутаев встречался в ринге с чемпионом WBA в полусреднем весе Джамалом Джеймсом.

Бутаев нокаутировал соперника в девятом раунде и стал новым чемпионом мира.

No mercy. @ButaevR scores a TKO win over James in a thriller 💥#JamesButaev pic.twitter.com/4dqrUnQFNt