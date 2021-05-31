НХЛ. «Каролина» принимает «Аризону», «Нью-Джерси» против «Коламбуса», «Рейнджерс» в гостях у «Сиэтла»

Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.

попытается продлить победную серию в матче с «Аризоной», сыграет с , проведут гостевой матч с .

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ