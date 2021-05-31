НХЛ. «Каролина» принимает «Аризону», «Нью-Джерси» против «Коламбуса», «Рейнджерс» в гостях у «Сиэтла»

Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.
«Каролина» попытается продлить победную серию в матче с «Аризоной», «Нью-Джерси» сыграет с «Коламбусом», «Рейнджерс» проведут гостевой матч с «Сиэтлом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 октября, 20.00, «PNC Arena»
- 0:1 – 5 Фишер (Гостисбеер, Крауз)
- Дата проведения
- 31 октября, 23.00, «Staples Center»
- Дата проведения
- 31 октября, 23.00, «Honda Center»
- Дата проведения
- 1 ноября, 00.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 1 ноября, 04.00, «Climate Pledge Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.