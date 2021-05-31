НХЛ. «Каролина» принимает «Аризону», «Нью-Джерси» против «Коламбуса», «Рейнджерс» в гостях у «Сиэтла»

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Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.

«Каролина» попытается продлить победную серию в матче с «Аризоной», «Нью-Джерси» сыграет с «Коламбусом», «Рейнджерс» проведут гостевой матч с «Сиэтлом»

НХЛ

Регулярный чемпионат

Каролина – Аризона 0:1 (2 период)
Дата проведения
31 октября, 20.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 5 Фишер (Гостисбеер, Крауз)

 

Лос-Анджелес – Баффало
Дата проведения
31 октября, 23.00, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Монреаль
Дата проведения
31 октября, 23.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

 

Нью-Джерси – Коламбус
Дата проведения
1 ноября, 00.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Сиэтл – Рейнджерс
Дата проведения
1 ноября, 04.00, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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