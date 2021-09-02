Приоритет Погба – переход в «Юве». Клуб предложит ему 12,5 млн евро в год, если продаст Рэмзи и Маккенни или Рабьо (Sport Italia)

Полузащитник Поль Погба не продлит контракт с и по окончании сезона станет свободным агентом.

Приоритет француза – возвращение в , где он выступал с 2012 по 2016 год.

Туринский клуб готов платить Погба 12,5 млн евро в год плюс бонусы, но для этого нужно продать полузащитника и еще одного из хавбеков – или , сообщает журналист Sport Italia Руди Галетти.

По данным источника, план Б для Погба – переход в «Реал», вариант с «ПСЖ» не рассматривается.