Меркель о позиции Киммиха по вакцинации: «Есть фактические аргументы, отвечающие на его вопросы»

Теги Бавария бундеслига Германия Ангела Меркель Политика Йозуа Киммих коронавирус Здоровье Футбол

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель прокомментировал решение полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха не прививаться от коронавируса.

Киммих – один из пяти невакцинированных футболистов «Баварии». Хавбек объяснил, что пока не привился, поскольку сомневается из-за долгосрочных последствий вакцины. Но при этом, как он заявил, не отрицает вирус и не против вакцинации.

«Интересны мотивы, которыми он оправдывает решение. Есть очень хорошие фактические и общедоступные аргументы, отвечающие на его вопросы и сомнения. Может быть, Киммих еще подумает об этом. Он известен как очень рефлексирующий футболист», – сказала Меркель.

Киммих не уверен в вакцине (хотя спонсировал доставку в бедные страны). Теперь ему угрожают последствиями

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