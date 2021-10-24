Меркель о позиции Киммиха по вакцинации: «Есть фактические аргументы, отвечающие на его вопросы»

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель прокомментировал решение полузащитника «Баварии» не прививаться от коронавируса.

Киммих – один из пяти невакцинированных футболистов «Баварии». Хавбек объяснил, что пока не привился, поскольку сомневается из-за долгосрочных последствий вакцины. Но при этом, как он заявил, не отрицает вирус и не против вакцинации.

«Интересны мотивы, которыми он оправдывает решение. Есть очень хорошие фактические и общедоступные аргументы, отвечающие на его вопросы и сомнения. Может быть, Киммих еще подумает об этом. Он известен как очень рефлексирующий футболист», – сказала Меркель.

Киммих не уверен в вакцине (хотя спонсировал доставку в бедные страны). Теперь ему угрожают последствиями