Конор: «Приготовьтесь к величайшему возвращению в истории спорта»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Арнольд Шварценеггер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор провел первую полноценную тренировку после полученной травмы в третьем бою против Дастина Порье.

«Вновь в перчатках. Что за кайф! Погнали, команда.

Как сказал мой хороший друг Арнольд Шварценеггер: «Я вернулся, сучки». Вернулся с удвоенной энергией.

Спасибо всем моим докторам и моей команде за то, что так быстро поставили меня на ноги после операции! Есть работа, которую нужно сделать. Эта работа – это то, чем я известен.

Приготовьтесь к величайшему возвращению в истории спорта!» – заявил Макгрегор.

 
 
 
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Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

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