Агаларов из «Уфы» забил 11-й гол в РПЛ. У Дзюбы, Азмуна и Смолова – по 7 мячей

Нападающий «Уфы» забил гол в матче с (1:0).

21-летний игрок отправил мяч в сетку головой на 58-й минуте, замкнув передачу с фланга от Бояна Йокича.

Агаларов забил 11-й гол в чемпионате, он лидер списка бомбардиров лиги.

На 4 мяча от него отстают из , а также и из .

Отметим, что Гамид забил 11 из 14 голов «Уфы» в этом сезоне Премьер-лиги.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.