Агаларов из «Уфы» забил 11-й гол в РПЛ. У Дзюбы, Азмуна и Смолова – по 7 мячей

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Федор Смолов премьер-лига Россия рейтинги Ахмат Боян Йокич Уфа Сердар Азмун Гамид Агаларов Футбол

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов забил гол в матче РПЛ с «Ахматом» (1:0).

21-летний игрок отправил мяч в сетку головой на 58-й минуте, замкнув передачу с фланга от Бояна Йокича. 

Агаларов забил 11-й гол в чемпионате, он лидер списка бомбардиров лиги.

На 4 мяча от него отстают Федор Смолов из «Локомотива», а также Артем Дзюба и Сердар Азмун из «Зенита».

Отметим, что Гамид забил 11 из 14 голов «Уфы» в этом сезоне Премьер-лиги.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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