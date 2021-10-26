Агаларов из «Уфы» забил 11-й гол в РПЛ. У Дзюбы, Азмуна и Смолова – по 7 мячей

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов забил гол в матче РПЛ с «Ахматом» (1:0).
21-летний игрок отправил мяч в сетку головой на 58-й минуте, замкнув передачу с фланга от Бояна Йокича.
Агаларов забил 11-й гол в чемпионате, он лидер списка бомбардиров лиги.
На 4 мяча от него отстают Федор Смолов из «Локомотива», а также Артем Дзюба и Сердар Азмун из «Зенита».
Отметим, что Гамид забил 11 из 14 голов «Уфы» в этом сезоне Премьер-лиги.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
ОДИННАДЦАТЫЙ гол Агаларова в сезоне. Зверюга 😱 pic.twitter.com/Q2H2pAeNJD— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 31, 2021