Златан о хорошей игре в 40 лет: «Я не удивлен. Я лучший»

Форвард «Милана» высказался о том, что играет в 40 лет.

– Я хочу доказать всем, что 40 – всего лишь число. Я все еще могу заниматься любимым делом. Да, я не могу играть так, как 5 или 10 лет назад, но я умнее, и у меня больше опыта.

– Удивлены ли вы свой игрой?

– Нет, я лучший. Когда ты лучший, это не удивляет.

Мне нечего доказывать, но я не хочу жалеть, когда завершу карьеру, думать, что я еще мог бы поиграть. Я буду продолжать до тех пор, пока буду в деле. Или пока не станет понятно, что уже все.

– Будет ли вашим последним клубом?

– Не уверен... Я хочу играть как можно дольше. Если они решат отпустить меня, но я буду понимать, что могу играть дальше, то продолжу, – сказал швед в интервью Téléfoot.