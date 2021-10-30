Гран-при Канады. Валиева, Туктамышева, Косторная, Лью и Хигучи выйдут на лед с произвольными программами

31 октября на Гран-при Канады по фигурному катанию женщины представят произвольные программы. После короткой российские фигуристки Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и занимают три первых места.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Гран-при Канады ( )

Ванкувер, Канада

Женщины

Произвольная программа

Начало – 5.30 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал (ТВ и сайт).

Первая разминка

1. Мана Кавабе (Япония)

2. Элисон Шумахер (Канада)

3. Эмили Баусбак (Канада)

4. Маделин Скиза (Канада)

5. Хэ Ин Ли (Южная Корея)

6. Маи Михара (Япония)

Вторая разминка

7. Карен Чен (США)

8. (Япония)

9. Алиса Лью (США)

10. Алена Косторная (Россия) – 6.56

11. Елизавета Туктамышева (Россия) – 7.04

12. Камила Валиева (Россия) – 7.12

Положение после короткой программы

1. (Россия) – 84,19

2. (Россия) – 81,24

3. Алена Косторная (Россия) – 75,58

4. Алиса Лью (США) – 73,63

5. Вакаба Хигучи (Япония) – 69,41

6. Карен Чен (США) – 68,74

7. Маи Михара (Япония) – 67,69

8. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 62,63

9. Маделин Скиза (Канада) – 62,61

10. Эмили Баусбак (Канада) – 59,53

11. Элисон Шумахер (Канада) – 55,47

12. Мана Кавабе (Япония) – 53,30

Расписание Гран-при Канады по фигурному катанию. Там выступят Косторная, Валиева, Туктамышева, Самарин, Чен и Лью