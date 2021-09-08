Себастьян Самуэльссон: «Игры в Китае неприемлемы, но МОК вынуждает нас ехать туда»

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал позицию Международного олимпийского комитета (МОК) о проведении Игр-2022 в Пекине.

Ряд спортсменов и общественных организаций обвиняют Китай в нарушениях прав человека. Однако представитель МОК Гунилла Линдберг ранее заявила, что спортивное сообщество не может нести ответственность за проблемы страны, так как МОК – не политическая организация.

«Возможно, решение проблем Китая – не в компетенции МОК, но в первую очередь на МОК лежит ответственность за то, чтобы Китай не получал право проведения Игр!

При этом стоит одновременно учитывать два момента: я считаю, что Игры в Китае неприемлемы, но в то же время это крупнейшее соревнование в карьере. Спортсмены не могут просто взять и не поехать туда. МОК вынуждает нас к этому.

Все, кто имеет к этому отношение, должны повлиять на то, чтобы в будущем такие страны не получали соревнования. И вот почему подобные комментарии Линдберг опасны!» – написал Самуэльссон в твиттере.

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