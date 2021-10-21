Ребров приостановил карьеру и стал в «Спартаке» техническим координатором

Вратарь перешел на должность технического координатора.

Одна из его функций – помощь в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством клуба.

Для успешного выполнения поставленной задачи 37-летний Ребров приостанавливает игровую карьеру.

«Клуб благодарит Артема за высочайший профессионализм, который вратарь демонстрировал все годы в «Спартаке», и смелость при принятии этого решения», – говорится в сообщении клуба.

Ребров в последний раз играл за «Спартак» в октябре 2020 года – в Кубке России против «Енисея» (0:1), а в РПЛ – в октябре 2019-го против «Краснодара» (1:2). Его статистика – здесь.

Артем выступал за «Спартак» с 2011 года. За клуб он провел 131 матч, 47 – на ноль. С красно-белыми он выиграл чемпионат и Суперкубок России.