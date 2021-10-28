НБА. «Милуоки» примет «Юту», «Лейкерс» встретятся с «Хьюстоном» и другие матчи

В воскресенье, 31 октября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут пять матчей.

Действующий чемпион примет на своей арене «Юту». «Лейкерс» встретятся с », – с .

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Говорят, что дед Леброн собрал в «Лейкерс» самую возрастную команду в истории НБА. Так ли это?

Фильмы Леброна, стартапы Дюрэнта и каннабидол от Томпсона – кто в НБА зарабатывает больше всех за пределами площадки?

Энтони Дэвис недооценен. В него не верят, хотя всего год назад он выиграл титул и доминировал в плей-офф