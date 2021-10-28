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    НБА. «Милуоки» примет «Юту», «Лейкерс» встретятся с «Хьюстоном» и другие матчи

    Теги результаты Шарлотт Даллас Детройт Хьюстон Лейкерс Милуоки Бруклин Портленд Сакраменто НБА Юта Баскетбол

    В воскресенье, 31 октября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут пять матчей.

    Действующий чемпион «Милуоки» примет на своей арене «Юту». «Лейкерс» встретятся с «Хьюстоном»», «Бруклин» – с «Детройтом».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Даллас – Сакраменто 0:0 (1 четверть)
    Дата проведения
    31 октября, 22.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча
    Даллас
    Дончич (0), Хардуэй (0), Клебер (0), Пауэлл (0), Финни-Смит (0).
    Сакраменто
    Фокс (0), Халибертон (0), Харклесс (0), Холмс (0), Барнс (0).

    Шарлотт – Портленд
    Дата проведения
    1 ноября, 02.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Милуоки – Юта
    Дата проведения
    1 ноября, 02.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Бруклин – Детройт
    Дата проведения
    1 ноября, 02.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Хьюстон
    Дата проведения
    1 ноября, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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