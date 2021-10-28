НБА. «Милуоки» примет «Юту», «Лейкерс» встретятся с «Хьюстоном» и другие матчи

В воскресенье, 31 октября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут пять матчей.
Действующий чемпион «Милуоки» примет на своей арене «Юту». «Лейкерс» встретятся с «Хьюстоном»», «Бруклин» – с «Детройтом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 октября, 22.30, «American Airlines Center»
- Даллас
- Дончич (0), Хардуэй (0), Клебер (0), Пауэлл (0), Финни-Смит (0).
- Сакраменто
- Фокс (0), Халибертон (0), Харклесс (0), Холмс (0), Барнс (0).
- Дата проведения
- 1 ноября, 02.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 1 ноября, 02.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 1 ноября, 02.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 1 ноября, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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