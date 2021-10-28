Кокорин посетил русскую церковь во Флоренции

Теги Фиорентина серия А Италия фото Александр Кокорин религия Футбол

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин посетил церковь Рождества Христова и Николая Чудотворца во Флоренции.

30-летний россиянин выложил фото церкви, снятое у входа в нее.

Напомним, у Кокорина мышечная травма, из-за которой он пропустит сегодняшний матч со «Специей».

В этом сезоне Александр провел 3 матча в Серии А, сыграв 31 минуту. Всего за «Фиорентину», после перехода из «Спартака» зимой 2021 года, он сыграл 7 матчей, проведя на поле 125 минут и получив 2 желтых карточки.

Церковь Рождества Христова и Николая Чудотворца – храм Западноевропейской епархии Русской православной церкви за границей. 

Фото: инстаграм-сторис Александра Кокорина

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