Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эльче», «Барселона» против «Алавеса», «Севилья» примет «Осасуну»

В 12-м туре Ла Лиги играет с «Эльче» на выезде, принимает «Осасуну», будет противостоять , – .

В воскресенье примет , «Атлетик» проведет гостевой матч с .

Завершится тур в понедельник матчем – «Гранада».

Чемпионат Испании

12-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

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