Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эльче», «Барселона» против «Алавеса», «Севилья» примет «Осасуну»

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В 12-м туре Ла Лиги «Реал» играет с «Эльче» на выезде, «Севилья» принимает «Осасуну», «Валенсия» будет противостоять «Вильярреалу», «Барселона»«Алавесу»

В воскресенье «Атлетико» примет «Бетис», «Атлетик» проведет гостевой матч с «Сосьедадом»

Завершится тур в понедельник матчем «Леванте» – «Гранада».

Чемпионат Испании

12-й тур

Эльче – Реал Мадрид 0:1 (перерыв)
Дата проведения
30 октября, 15.00, «Мартинес Валеро»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 22 Винисиус Жуниор.
ЭльчеКасилья, Паласиос, Бигас, Роко, Мохика, Фидель, Пасторе, Маскарель, Гути, Лукас Перес, Бойе.
Реал МадридКуртуа, Алаба, Милитао, Марсело, Модрич, Кроос, Каземиро, Васкес, Мариано Диас, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 18).
Предупреждение:
Гути (8).

Севилья – Осасуна
Дата проведения
30 октября, 17.15, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

Валенсия – Вильярреал
Дата проведения
30 октября, 19.30, «Месталья»
превью матча онлайн статистика

Барселона – Алавес
Дата проведения
30 октября, 22.00, «Камп Ноу»
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Кадис – Мальорка
Дата проведения
31 октября, 16.00, «Рамон де Карранса»
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Атлетико – Бетис
Дата проведения
31 октября, 18.15, «Ванда Метрополитано»
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Хетафе – Эспаньол
Дата проведения
31 октября, 20.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика

Реал Сосьедад – Атлетик
Дата проведения
31 октября, 23.00, «Реале Арена»
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Райо Вальекано – Сельта
Дата проведения
1 ноября, 20.30, «Кампо де Вальекас»
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Леванте – Гранада
Дата проведения
1 ноября, 23.00, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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