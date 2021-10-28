Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эльче», «Барселона» против «Алавеса», «Севилья» примет «Осасуну»

В 12-м туре Ла Лиги «Реал» играет с «Эльче» на выезде, «Севилья» принимает «Осасуну», «Валенсия» будет противостоять «Вильярреалу», «Барселона» – «Алавесу».
В воскресенье «Атлетико» примет «Бетис», «Атлетик» проведет гостевой матч с «Сосьедадом».
Завершится тур в понедельник матчем «Леванте» – «Гранада».
12-й тур
- Дата проведения
- 30 октября, 15.00, «Мартинес Валеро»
- Гол:
- 0:1 – 22 Винисиус Жуниор.
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Эльче –
Касилья, Паласиос, Бигас, Роко, Мохика, Фидель, Пасторе, Маскарель, Гути, Лукас Перес, Бойе.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Алаба, Милитао, Марсело, Модрич, Кроос, Каземиро, Васкес, Мариано Диас, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 18).
- Предупреждение:
- Гути (8).
- Дата проведения
- 30 октября, 17.15, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 30 октября, 19.30, «Месталья»
- Дата проведения
- 30 октября, 22.00, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 31 октября, 16.00, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 31 октября, 18.15, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 31 октября, 20.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 31 октября, 23.00, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 1 ноября, 20.30, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 1 ноября, 23.00, «Сьюдад де Валенсия»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.