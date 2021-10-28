Ибрагимович забил 400-й гол в карьере в чемпионатах. Первый был 22 года назад

Нападающий «Милана» открыл счет в матче 11-го тура Серии А против «Ромы» (1:0, перерыв).

Для шведа это 400-й гол в рамках национальных первенств. Свой первый мяч он забил в чемпионате Швеции за 30 октября 1999 года – 22 года назад.

В Серии А этот гол стал для 40-летнего форварда 150-м. 23 мяча он забил за , 57 за и 70 за . Также он играл за «Аякс», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Подробную статистику Ибрагимовича можно изучить здесь.