Ибрагимович забил 400-й гол в карьере в чемпионатах. Первый был 22 года назад

Теги Интер Милан Златан Ибрагимович Ювентус высшая лига Швеция Мальме серия А Италия Футбол

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович открыл счет в матче 11-го тура Серии А против «Ромы» (1:0, перерыв).

Для шведа это 400-й гол в рамках национальных первенств. Свой первый мяч он забил в чемпионате Швеции за «Мальме» 30 октября 1999 года – 22 года назад.

В Серии А этот гол стал для 40-летнего форварда 150-м. 23 мяча он забил за «Ювентус», 57 за «Интер» и 70 за «Милан». Также он играл за «Аякс», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Подробную статистику Ибрагимовича можно изучить здесь.

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