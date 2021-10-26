Заа называли «обезьяной», «ниггером» и желали смерти в инстаграме после победы над «Сити». Игрок «Пэлас» призвал соцсеть серьезно относиться к расизму

Полузащитник сообщил, что подвергся оскорблениями на расовой почве после матча с (2:0).

Ивуариец выложил фотографии из директа инстаграма, где люди пишут ему оскорбления – называют «обезьяной», «ниггером» и желают смерти.

«Это сообщение не для того, чтобы получить миллион ответов с текстом «мы с тобой» и «это отвратительно». И не для того, чтобы вы посочувствовали мне.

Я здесь не из-за всей этой чепухи, которая творится вместо того, чтобы решать проблему. Мне все равно на оскорбления, потому что это связано с моей работой.

Хоть это не оправдание, но цвет моей кожи всегда будет проблемой. Но это нормально, потому что я всегда буду черным и гордым», – написал Заа в сторис инстаграма.

«Свяжитесь со мной, когда будете действительно серьезно относиться к этому вопросу», – обратился Уилфрид к социальной сети Instagram.