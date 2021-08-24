«Приехал обкуренный голландец и рассказал нам, Червиченко правильно говорит». Президент «Урала» о реформе РПЛ

Президент высказался об идеях реформирования , предлагаемых компанией из Нидерландов.

«Слава богу, реформы ушли с повестки. Червиченко правильно говорит: «Приехал обкуренный голландец и рассказал нам». У голландца спрашиваешь: «Кто-то играет в мире по такой системе?». Он говорит, что нет. А почему мы должны? Почему мы должны на себе эксперименты устраивать? Футбольные люди не признали эту реформу, я не вижу пользы.

Я всегда был за лимит, чтобы играли наши ребята. Если сейчас убрать лимит, будет проще привезти иностранцев, но кто в сборной-то играть будет? Капелло говорил, что из 60 человек выбирает игроков. Пока нам не стоит лимит отменять. Когда вырастут молодые ребята, тогда он сам отпадет», – сказал Иванов.