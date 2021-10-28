«Рома» – «Милан». 0:2 – Кессиэ реализовал пенальти. Онлайн-трансляция

В 11-м туре Серии А в гостях играет с «Ромой».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На 25-й минуте счет ударом со штрафного открыл Златан Ибрагимович. Во втором тайме швед заработал пенальти, который реализовал Франк Кессиэ.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

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