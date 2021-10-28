«Рома» – «Милан». 0:2 – Кессиэ реализовал пенальти. Онлайн-трансляция

Теги Рома Милан серия А Италия Sports.ru Футбол

В 11-м туре Серии А «Милан» в гостях играет с «Ромой».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На 25-й минуте счет ударом со штрафного открыл Златан Ибрагимович. Во втором тайме швед заработал пенальти, который реализовал Франк Кессиэ.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Рома – Милан 0:2 (второй тайм)
Дата проведения
31 октября, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 25 Ибрагимович, 0:2 – 57, пенальти Кессиэ.
РомаРуй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Рожер, Винья (Карлес Перес, 68), Мхитарян (Афена-Гьян, 46), Верету, Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло, Абрахам (Эль-Шаарави, 63).
МиланТэтэрушану, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Балло-Туре, Крунич, Кессиэ, Беннасер, Салемакерс, Ибрагимович (Жиру, 57), Рафаэл Леау.
Предупреждения:
Дзаньоло (7), Карсдорп (24), Ибрагимович (26), Эрнандес (41), Манчини (49), Томори (65), Калабрия (67).
Удаление:
Эрнандес (66).

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