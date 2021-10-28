«Рома» – «Милан». 0:2 – Кессиэ реализовал пенальти. Онлайн-трансляция

В 11-м туре Серии А «Милан» в гостях играет с «Ромой».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
На 25-й минуте счет ударом со штрафного открыл Златан Ибрагимович. Во втором тайме швед заработал пенальти, который реализовал Франк Кессиэ.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 31 октября, 22.45, «Стадио Олимпико»
- Голы:
- 0:1 – 25 Ибрагимович, 0:2 – 57, пенальти Кессиэ.
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Рома –
Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Рожер, Винья (Карлес Перес, 68), Мхитарян (Афена-Гьян, 46), Верету, Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло, Абрахам (Эль-Шаарави, 63).
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Милан –
Тэтэрушану, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Балло-Туре, Крунич, Кессиэ, Беннасер, Салемакерс, Ибрагимович (Жиру, 57), Рафаэл Леау.
- Предупреждения:
- Дзаньоло (7), Карсдорп (24), Ибрагимович (26), Эрнандес (41), Манчини (49), Томори (65), Калабрия (67).
- Удаление:
- Эрнандес (66).