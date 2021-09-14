Поражение «Спартака» на 91-й, победы «Ливерпуля», «Реала» и «Шерифа», «Барса» не уволит Кумана, ФХР борется за Кузнецова и другие новости

1. «Спартак» проиграл «Легии» (0:1), пропустив от Лирима Кастрати на 91-й минуте в стартовом туре Лиги Европы. Не помогли даже 23 удара по воротам. Таким образом, «Спартак» уступил в 4 из 6 домашних матчей в этом сезоне. В еврокубках у красно-белых 5 поражений подряд.

Кстати, «Легия» закупила рекламные баннеры на зданиях Москвы перед матчем со «Спартаком» с надписью «Мы вернулись». Кажется, не прогадали.

2. В Лиге чемпионов тоже было жарко. «Ливерпуль» победил «Милан» (3:2) благодаря мощному удару Джордана Хендерсона, «Реал» вырвал победу у «Интера» (1:0) на 89-й минуте (забил Родриго, а голевой пас отдал Камавинга!). «ПСЖ» сыграл вничью (1:1) с «Брюгге». Месси и Неймар провели весь матч, Мбаппе травмировался и был заменен.

«Шахтер» проиграл «Шерифу» (0:2) на выезде, «Боруссия» победила «Бешикташ» (2:1) благодаря голам Беллингема и Холанда, «Ман Сити» разгромил «Лейпциг» (6:3), а «Атлетико» и «Порту» голов не забили.

Между прочим, Эрлинг Холанд забил 21 гол в 17 матчах ЛЧ (это как минимум на 10 игр быстрее, чем любой другой игрок), а форвард «Аякса» Аллер сделал покер в дебютном матче Лиги чемпионов. До него это удавалось лишь ван Бастену.

3. Роналд Куман и президент «Барселоны» Жоан Лапорта провели напряженную встречу после поражения от «Баварии», но тренер не будет уволен в ближайшее время.

4. КХЛ. «Магнитка» забила 7 голов «Авангарду», «Амур» обыграл «Северсталь».

5. Захарян и Тюкавин – самые дорогие игроки России до 21 года. Арсен – в топ-20 самых дорогих игроков мира не старше 18 по версии Transfermarkt.

6. ФХР работает над сокращением дисквалификации нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова, чтобы он сыграл на Олимпиаде-2022.

7. Теннисистка Наоми Осака, гимнастка Симона Байлс и игрок в американский футбол Том Брэди вошли в список 100 самых влиятельных людей года журнала Time.

8. Автомобиль BMW X3, подаренный призеру Олимпиады в Токио, на следующий день был продан за 5,1 млн рублей.

9. Экс-первая ракетка мира Симона Халеп вышла замуж за македонского миллиардера Тони Юруца.

10. Новый двигатель «Феррари» станет мощнее на 10-15 лошадиных сил и должен быть готов к Гран-при Турции.

Цитаты дня.

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